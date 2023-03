Ciężarna Krystyna z "Rolnik szuka żony" znów jest z ukochaną Agnieszką! "Miłość zawsze zwycięży" (ZDJĘCIA)

Takiktos 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Mam znajomych gejów,to co wyprawiają to przechodzi ludzkie pojęcie!!! Jeden drugiemu robi na złość i chodzi na ranki z innymi a tamten nie chce być dłużny i to samo.... teraz czekają co wyjdzie na testach z HIV , płaczą !! Ja mam już dość wspierania ich ,można dostać kota!!! Nikt mi nie powie że oni nie mają problemów psychicznych !!! Masakra !!! Huśtawki nastrojów , czynów etc !!!