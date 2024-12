Ciężarna Megan Fox i Machine Gun Kelly ROZSTALI SIĘ!

Szkoda jej ale karma wraca .Jak Brian byl po wypadku to sie nie chciala nim zajmowac. Zostawila go. Teraz ma to samo. Zobaczy jak to jest. Brian ja jednak bardzo kochał. Wybaczał jej wiele. Mysle ze tez ona ma pecha. Jej dzieci rodza sie w nieodpowiednim momencie. Na pierwszych synów nie byla gotowa.Byla uwiazana i chciała kariery. Drugie pewnie zaplanowane i tu takie cos. Nie wiadomo jak sobie poradzi. Ale tak jest w zyciu. Brian lepiej chyba sobie radzi. Zajmuje sie synami wszystkimi 5. Teraz jakis program prowadzi i gra. Umie to jakos pogodzic.W porownaniu do Megan , krora ma z tym problem.