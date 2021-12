Co dziś robią i JAK WYGLĄDAJĄ słynne "króliczki Playboya"? (ZDJĘCIA)

dvd 38 min. temu zgłoś do moderacji 29 26 Odpowiedz

Dorosłe kobiety, które są w pełni władz umysłowych podejmują decyzję o prostytucji - że będą kochankami starego bogatego dziada w zamian za pieniądze. I okej jak tego chcą. Tylko potem zawsze wszystkie uciekają się do tego samego tłumaczenia się starając zepchnąć "winę" za swoje własne decyzje na faceta. Kobiety krzyczą dużo o tym, jakie to są super dojrzałe i inteligentne, ale jak trzeba to zawsze mają w rękawie wymówkę o tym że "ojeju ja byłam młoda i łatwo dałam się manipulować". To jest żenujące. Nie można być feministką kiedy to pasuje a jak się czegoś wstydzisz to przyjmujesz rolę "głupiutkiej dziewoi której nie można winić za jej własne decyzje"