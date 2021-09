Co gwiazdy robią po godzinach? Oto NAJWIĘKSZE BIZNESY polskich celebrytów (ZDJĘCIA)

Anna 22 min. temu zgłoś do moderacji 17 3 Odpowiedz

Te interesy to potężna maszyna składająca się nie tylko z tych ludzi ale całego sztabu. Codzienne artykuły , o tzw celebrytach typu, jest naga, szczęki opadają, fani w szoku , jest jak bogini, internet szaleje to są tylko reklamy do sprzedaży produktów o których niby przypadkiem tam się pisze, A zawsze znajdzie się nastolatka która zmanipulowana tymi artkuałami naciągnie ojca na kosmetyk, ubranie czy inny produkt.