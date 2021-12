Colton Underwood, który ma zakaz zbliżania się do byłej dziewczyny, CHWALI SIĘ NOWYM CHŁOPAKIEM! (FOTO)

Colton Underwood to sportowiec i zawodnik FTL, który zyskał status celebryty po tym, jak wziął udział w 23. sezonie słynnego amerykańskiego programu randkowego The Bachelor. W programie o względy przystojniaka rywalizowało 30 pięknych kobiet, które z pewnością zdziwiły się, gdy na początku tego roku Underwood ogłosił, że jest gejem. Wyznanie Coltona odbiło się szerokim echem, a nietypową historią zainteresował się Netflix, który zaproponował celebrycie autorskie mini reality-show opowiadające o jego coming oucie. Program ukazał się na platformie 3 grudnia.

W The Bachelor Colton poznał Cassie Randolph, z którą związał się po zakończeniu programu. Para była razem od listopada 2018 do maja 2020, a związek zakończył się skandalem. We wrześniu 2020 roku Randolph złożyła przeciwko Underwoodowi wniosek o zakaz zbliżania się, twierdząc, że eks nachodził ją pod mieszkaniem w Los Angeles oraz domem jej rodziców w Huntington Beach, nękał ją wiadomościami tekstowymi przy użyciu anonimowego numeru, a ponad to zainstalował urządzenie śledzące pod jej samochodem.