Dorota Szelągowska otwiera się na temat choroby 3-letniej córki: "Naprawdę trudne doświadczenie"

Czarownica 🧟... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 64 13 Odpowiedz

Brawo. Choć zaraz będzie hejt, sprzeciw, wyzwiska, że to atencjuszka, dla poklasku to robi, że nudna, hałaśliwa, lansuje się na chorym dziecku i czekam na moje kochane minusy, co świadczy o inteligencji czytelników. Mam kontakt z mami chorych dzieci, z tymi dziecmi. Przekazałam kilka lat temu swoje rękodzieło dla chorych dzieci z cdz w Warszawie, kilka razy i darowiznę też. Ale ludzie to krytykują, zbijkotowali mnie za pomoc dzieciom, zwierzętom, Fundacji Runa. Mądrych ludzi i dobrych się tu gno...i, bo się ich boją, stąd minusy, mądry zareaguje pozytywnie, da plusy lub zignoruje a słaby będzie jazgotac. Dobrych ludzi inni nie lubią. Społeczników, wierzących, Kościoła, do Wyszyńskiego, Leszczyńskiej się nawet przyczepili. Naszła nowa era zagłady, nie obozy a cyberprzemoc anonimow, wyznawcy ogoniastego, Adolfa i Józefa. Eksterminacja inteligencji jest na pudlu w szczytowej fazie a teraz minusujcie a ja będę się śmiać, bo to będzie potwierdzenie moich słów. 🤣👜😘