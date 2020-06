Córka Grzegorza Schetyny wyszła za mąż za koszykarza. "Najważniejsze, że para młoda jest szczęśliwa"

Pamiętamy 25 min. temu zgłoś do moderacji 445 16 Odpowiedz

1) Afera taśmowa 2) Afera hazardowa 3) Afera wyciągowa 4) Afera stadionowa 5) Afera autostradowa 6) Afera stoczniowa 7) Afera AmberGold 8) Afera Elewarru 9) Afera z informatyzacją MSW 10) Afera z budową gazo portu w Świnoujściu/dostawami gazu z Kataru 11) Afera z budową elektrowni atomowej (od 5 lat trwa "wybieranie" lokalizacji, a zarząd specjalnych spółek bierze kasę) 12) Afera z opóźnieniem publikacji przez Rządowe Centrum Legislacji ustawy o rajach podatkowych 13) Grabież Polakom połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE (153 mld zł) 13) Wydłużenie obowiązku pracy (wieku emerytalnego) o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn 14) Rozrost biurokracji (sto tysięcy nowych etatów) 15) Drastyczny wzrost zadłużenia kraju (z 530 mld zł do blisko 1 bln zł) 16) Podniesienie VAT-u na wszystko 17) Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców 18) Zamrożenie na 8 lat kwoty wolnej od podatku, kwot uzyskania przychodu oraz progów podatkowych 19) Podniesienie akcyzy na paliwo 20) Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa) 21) Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego 22) Wprowadzenie nowego podatku paliwowego - tzw. opłaty zapasowej 23) Nałożenie na Lasy Państwowe haraczu w postaci podatku od przychodu (a nie dochodu!) 24) Prace nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego 25) Prace nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego 26) Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego 27) Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO 28) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej 29) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń 30) Przyjęcie ustawy o "bratniej pomocy" (tzw. ustawa 1066) 31) Spuszczenie w sejmowym klozecie kilku milionów podpisów złożonych pod obywatelskimi inicjatywami referendalno-ustawodawczymi 32) Utajnienie raportu o nieprawidłowościach w ZUS do jakich doszło w latach 2008 – 2013 33) Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych 34) Doprowadzenie do tragicznego stanu publicznej służby zdrowia (czekanie po kilka lat na wizytę u lekarza specjalisty) 35) Podpisanie z Rosją niekorzystnej umowy gazowej (najdroższy gaz w Europie) 36) Blisko 3-letni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego 37) Drenaż Funduszu Rezerwy Demograficznej 38) Wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 mld zł (w tym spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów); 39) Ograniczenie potencjału militarnego 40) Brak przemyślanej i suwerennej polityki zagranicznej 41) Wszechobecny nepotyzm i kolesiostwo (tysiące stanowisk opłacanych z publicznej kasy dla kolesi z Platformy "Obywatelskiej" i PSL