Janusz Józefowicz zatrudnił córkę w teatrze. Natasza Urbańska odpiera zarzuty o NEPOTYZM: "Zasłużyła sobie!"

To jest jego prywatny teatr wiec może zatrudnić kogo chce , nic nam do tego. Natomiast p Natasza mogłaby nic nie mowic , a dorabia ideologie do tego faktu . Wg niej córka była najlepsza , wszystkie odpadły , przeszła casting tylko ona bo jest najwybitniejsza . No zgadzam się dla rodziców napewno.. No i kak zwykle u celebrytów ich dzieci maja trudniej bo od nich wymaga się dużo więcej niż od innych . No tak przychodzi takie dziecko , a tu sami wujkowie i ciocie , wszyscy mili , uśmiechają się , i nie ma stresu do tego traktują ulgowo. Chciał zatrudnić i zrobił to i ok , ale po co mydlić oczy , ze wybitna , najbardziej pracowita i uzdolniona i , ze miała najtrudniej . Jesteśmy za dorośli na te bajki .