Córka Kasi Kowalskiej pręży się w bikini przed lustrem. Fanka ocenia: "Miley Cyrus" (ZDJĘCIA)

O córce Kasi Kowalskiej zrobiło się głośno w marcu ubiegłego roku. Wówczas wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych dramatyczne nagranie, w którym poinformowała, że jej pociecha trafiła do szpitala. Choć film Kowalskiej mógł sugerować, iż Ola została zakażona koronawirusem, kilka tygodni później okazało się, że latorośl piosenkarki walczyła z agresywnym adenowirusem. Na samą wokalistkę, jak i jej pociechę spadła wówczas fala krytyki. Wielu internautów zarzucało bowiem Kasi m.in. "lansowanie się" na COVID-19.

Po opuszczeniu szpitala Ola Kowalska już kilkakrotnie opowiadała fanom o chorobie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Córka Kasi Kowalskiej wyznała np., że boryka się z łysieniem, przez które zmuszona była ściąć włosy na krótko. Niedawno Ola powróciła natomiast pamięcią do hospitalizacji w specjalnym wpisie. Dziewczyna przyznała, że ubiegłego roku prawie straciła życie i zaapelowała do instagramowych obserwatorów o szacunek do swoich ciał i wdzięczność. Kowalska pokazała także bliznę po intubacji.