Córka Norbiego odcina się od znanego ojca: "Nasze relacje są SKOMPLIKOWANE"

Iga Dudziuk powoli rozwija swoją muzyczną karierę. W październiku opublikowała pierwszy singiel "A jednak", który zaczyna cieszyć się coraz to większą popularnością... Co prawda jej ojciec - Norbi - przestrzegał córkę, by nie szła w jego ślady, ale ta postawiła na swoim.

Co ciekawe, Dudziuk nie chce, by porównywano ją w jakikolwiek sposób do znanego z hitu "Kobiety są (aha, aha) gorące" ojca.

Straszliwie tego nie lubię, bo się nazywam Iga Dudziuk, a nie "córka Norbiego". Jest taka łatka i bardzo ciężko ją odkleić od siebie, bo ludzie cały czas oceniają cię przez nią - powiedziała w rozmowie z "Pytaniem na śniadanie".

Zresztą sama Iga nie ukrywa, że ma trudne i skomplikowane relacje z ojcem. Jej rodzice rozwiedli się, gdy była małą dziewczyną.

Moi rodzice się rozwiedli, jak byłam bardzo mała i te relacje zawsze są przez to skomplikowane. Ale pamiętam, jak np. razem słuchaliśmy płyt, więc to zamiłowanie do muzyki zawsze było w domu. Wybieraliśmy jakąś konkretną płytę i cały dzień słuchaliśmy tego artysty - dodała.

Zdaje się więc, że nie ma co liczyć na duet Norbiego z córką...

