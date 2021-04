Norbi zmierza na pogrzeb Krzysztofa Krawczyka w adidasach i kurtce z... CZASZKĄ (ZDJĘCIA)

Atri 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dziad! Jeśli nie będziemy również strojem potrafili oddać szacunku- czy to pogrzeb, opera, kosciol, cmentarz, teatr- to scapiejemy okrutnie! Młodzi podczas okupacji wiedzieli, ze strój to honor- i potrafili w tych trudnych czasach ubrać się odpowiednio do okazji. Artysta Norbi - w moim odczuciu- strojem jak na rajd- zlekceważył smutny czas, żałobników i nieżyjącego artystę. Proszę Was- nie idźcie taką drogą- to człowiek sam sobie wystawia świadectwo