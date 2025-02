Córka polskiego hrabiego robi karierę w Hollywood. Mało kto wie, czyją córką jest Ella Balinska: "Musieliśmy dość szybko opuścić Polskę"

Podbój Hollywood to coś, o czym marzą aktorki z każdego zakątka świata. Podobnie jest w Polsce, a o karierę w USA zawalczyły chociażby Alicja Bachleda-Curuś czy Weronika Rosati . Nie brakuje też znanych osobistości, które wychowały się w Stanach, ale mogą się pochwalić polskimi korzeniami.

Ella Balinska jest córką polskiego arystokraty. Tak o tym mówi

Myślę, że ten aspekt arystokratyczny to coś, co oczywiście zostało nam przekazane z pokolenia na pokolenie, ale tak naprawdę nie odgrywa już większej roli w naszym życiu - mówi wprost. Wiem, że musieliśmy dość szybko opuścić Polskę - to tyle, jeśli chodzi o naszą historię. Ale odkrywanie tego na nowo jest naprawdę fascynujące. Ostatnio sporo czasu poświęcam na przeglądanie archiwów i krok po kroku składam w całość historię mojej rodziny - skąd pochodzimy i kim jesteśmy.