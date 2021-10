Córka Rafała Maślaka trafiła do szpitala. Zbulwersowany celebryta grzmi na Instagramie: "Tak wygląda łóżko Kamili"

Nie jest tajemnicą, że Rafał Maślak chętnie relacjonuje codzienne poczynania w sieci. We wtorek celebryta za pośrednictwem Instagrama zdradził, że jego rodzina przeżyła ostatnio chwile grozy. W weekend córka byłego mistera źle się poczuła, rodzice postanowili więc zgłosić się do szpitala. Maślak zapewnił, że obecnie jego pociecha ma się już coraz lepiej, wciąż musi jednak pozostać w placówce.

Dziś trochę pusto i smutno, bo Kamila i Michalina są w szpitalu. Misia źle się poczuła i zawiozłem dziewczyny do szpitala i tam musiały zostać trochę dłużej - poinformował.

Generalnie już wszystko jest ok, ale rozbawiło mnie wczoraj zdjęcie, które wysłała mi Kamila, swojego łóżka. Nie mieliśmy pojęcia, że przyjmując dziecko, mamy muszą spać na fotelu. Tak wygląda łóżko Kamili. Nie to, że narzekam, po prostu nie wiedzieliśmy, że tak jest - napisał Maślak, pokazując światu wnętrze szpitalnej sali.

Dyskomfort żony Maślaka zakończył się jednak po jednej przespanej na fotelu nocy. Okazało się bowiem, że przebywający w szpitalu rodzice mogą zaopatrzyć się we własne materace. Celebryta popędził więc do sklepu sportowego i zakupił dmuchany gadżet, dzięki któremu jego ukochana będzie mogła spokojnie wypocząć. Rafał zatroszczył się nie tylko o komfort małżonki, lecz również o jej dietę. Jadąc do szpitala, uzbroił się w torbę z cateringiem oraz kawałkiem własnoręcznie przyrządzonego ciasta.