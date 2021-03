Koszmarny finisz meksykańskiego urlopu Rafała Maślaka. TRAFIŁ NA SOR!

ewa 15 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Po pierwsze zastanawiam się skąd tyle szalu ma jakiś mister sprzed 10 lat. Co on robi że ma kase na ciągłą zabawę. Druga kwestia, czy ci celebryci to myślą że są lepszego sortu i śmierć ich nioe dotknie. Zrozumcie to w kocu że koronawirus zabija. To nie jest to samo co rok-pół roku temu. Corona zbiera coraz większe żniwa. Jesli nie chcecie tego zrobić dla siebie, to zróbcie dla kogoś np dla swojej żony, dziecka. Nie kazdy przechodzi to bezobjawowo. Zycze wszystkim dużo zdrowia