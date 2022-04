Cristiano Ronaldo DZIĘKUJE kibicom za wzruszający moment na meczu: "Ja i moja rodzina NIGDY tego nie zapomnimy"

Ewa 34 min. temu zgłoś do moderacji 29 4 Odpowiedz

Każdy za swoją pracę zasługuje na wynagrodzenie mimo wszystko uważam że piłkarze zarabiają za dużo przez co traktowani są i sami siebie tak traktują jako nad ludzie. Jak widać jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami. Pieniądze bardzo pomagają w życiu a nie załatwiają pewnych spraw. Współczuję Ronaldo v oraz jego rodzinie ale uważam że on będzie miał łatwiej niż pan Zbigniew z Wólki który zazna tego samego taka jest prawda on sobie pójdzie na terapię do psychologa jednego i drugiego a pan Zbigniew będzie musiał iść do pracy i z tym żyć