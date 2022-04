Kibice wspierają Cristiano Ronaldo, który stracił nienarodzonego syna. Wzruszający moment podczas meczu Manchesteru United z Liverpoolem

Nati 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Dziecko zmarło po porodzie. Dlaczego Pudlu Szanowny piszesz w tytule NIENARODZONEGO! przecież przyszło na świat. By The way ogromny ból o strata... sama jestem mama bliźniaków i nie wyobrażam sobie doświadczyć tego co Oni :(