Czesia z "Klanu" filozofuje o życiu i wrzuca zdjęcie swych piersi: "Gdyby nie one, nikt by długo nie przeżył"

Anna Powierza przez lata obecności w show biznesie zyskała rozpoznawalność jako "Czesia z "Klanu"" . Chociaż aktorka ma na koncie kilka innych kreacji, tak się złożyło, że dzisiaj jest postrzegana głównie przez pryzmat lubianej Czesławy Kot , do niedawna Kurzawskiej . Czesia w Klanie to postać absolutnie pozytywna : poczciwa przedszkolanka, która długo płaci za chwilę słabości i przelotny romans z Brajanem Cebulą , kolegą z wojska swojego byłego już męża, Darka .

"Czesia przylepiła się do mnie". Anna Powierza szczerze o swojej roli

W sobotę Anna Powierza pochyliła się nad życiem, które obrazowo porównała do śląskiej rzyci , czyli po prostu pośladków. Inspiracją do napisania posta była obecna trudna sytuacja i pewnego rodzaju podłamanie, jakie dotyczy wszystkich martwiących się pandemią. Żyć, trzeba żyć. Nawet, jeśli żyć kojarzy się teraz bardziej ze słowem "dupa". (wolne tłumaczenie śląskiego, jakby ktoś nie zakumał) - pisze Powierza.

Aktorka pochyla się nad życiem, zauważając, że "każde życie wychodzi z rzyci" i to właśnie ten moment powinien nam dobitnie pokazać, że egzystencja jest pełna cierpień i przeszkód. Lepiej nie będzie, w czym serialowa Czesia zbliża się do Arthura Schopenhauera. Powierza uważa jednak, że skoro wszyscy "wyszliśmy z rzyci", to powinno nam być tam dobrze. Gorzej mają ci, którzy urodzili się przez cesarskie cięcie. Oni "do brzucha" nie mogą wrócić: Może więc powinniśmy wykazać się większą pokorą: skoro tak ważny, podniosły moment jakim z pewnością jest początek życia zaczynamy od dupy strony, to nie ma co się łudzić - prowadzi wywód Powierza.