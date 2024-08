Czesław Mozil przeżył chwile grozy. Muzyk trafił do szpitala i podzielił się zdjęciami po WYPADKU

Gość 51 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Byłam kiedyś na jego spotkaniu autorskim w Empiku w Katowicach..byłam lekko zszokowana jaki to główny i rozwydrzony człowiek...miałam wrażenie że on się czegoś naćpał bo był bardzo pobudzony i nie umiał usiedzieć w miejscu, ewidentnie go nosiło..w pewnym momencie interweniowała ochrona żeby go uspokoić.. także już mam wyrobione wrażenie o tym panu.. żenada ☹️