Dagmara Kaźmierska jest dumna z syna odpoczywającego po melanżu: "Mało się zarabia, ŻYJE SIĘ JAK HRABIA"

Jak kiedyś czytałam komentarze że dagmara taka zła itd przymykałam oko bo trochę ja lubiłam pomimo wszystko, ale jak zapozowala z tym futrem od tej z tap madel to jak ja widzę to muszę splunąć przez lewe ramię serio, nienawidzę futer ani pind które to noszą i jeszcze się tym chwalą... Jak można obdzierac te biedne zwierzątka ze skóry??? Ludzie to potwory i tyle w temacie, gdybym miała dużo hajsu w życiu nie pomogłabym ludzia nigdy, a dla zwierząt oddałabym wszystko. Możecie kasować moje komentarze mam to gdzieś. Kocham zwierzęta a ludzi nienawidzę bo ludzie to potwory!!!!