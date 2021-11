Dagmara Kaźmierska pokazała "POTENCJALNĄ SYNOWĄ": "Piękna, mądra, elegancka" (FOTO)

Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki show "Królowe życia", w którym jest jedną z najbarwniejszych postaci. Celebrytka ma dorosłego syna, Conana. Dwudziestolatek jest jej oczkiem w głowie - Dagmara przyznaje, że za bardzo go rozpieszcza, ale nie potrafi inaczej.

Ona już bardzo długo jest, ale on absolutnie nie pozwala mi nic mówić. Ja bym ją całemu światu pokazała! Ona jest cudna, dobra, kochana... Jezu, ja ją kocham! Ja już powiedziałam, że ja będę ją bardziej od niego kochała, jak ona będzie moją synową! Złote dziecko. Żeby ona tylko go nie zostawiła, ja się o to modlę - mówiła.