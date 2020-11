Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia" zachwyca się zaradnością synka Conanka: "PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA"

Diva 9 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

No mamusia na pewno wiedziała jak "wykorzystać dziury" innych kobiet. Ciekawe co by powiedziała gdyby ktoś dziury syneczka wykorzystał. No i trzeba przyznać że jak na studenta medycyny to ma chłopak niesamowitą wiedzę o życiu... I żarcie zdrowe :)