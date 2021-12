Dagmara Kaźmierska z plastikowym Mikołajem u boku pozdrawia z prywatnego jachtu: "Zapraszam na WSPÓLNY REJS"

Dagmara Kaźmierska nie bez kozery uchodzi za jedną z największych gwiazd telewizji TTV. Mimo szemranej przeszłości celebrytki widzowie pokochali ją za bezpośredniość i nietuzinkowe poczucie humoru prezentowanych regularnie w Królowych Życia , za których sukces Daga odpowiada niemalże samodzielnie. Udział w show stał się dla przedsiębiorczej kłodzczanki trampoliną do sukcesów również na innych polach. Dziś nie ma dnia, aby na jej instagramowym profilu nie pojawiła się reklama kosmetyków czy pozłacanych błyskotek. Ostatnio królowa postanowiła zająć się również turystyką. W swoim ukochanym Egipcie oferuje podróże prywatnym jachtem, który na jej cześć nazwano Queen of Life .

Jako samozwańcza reinkarnacja Kleopatry Kaźmierska korzysta z każdej nadarzającej się okazji, by tylko czmychnąć do Egiptu. Tam też skryła się przed grudniowymi mrozami. Nie zapomniała jednak o fanach z Polski, dla których specjalnie zataszczyła na pokład łajby plastikowego Świętego Mikołaja, wraz z którym porozsyłała życzenia mikołajowe dla miłośników swej radosnej twórczości .

W torebeczce są Wasze marzenia. Puszczam je do Was. Do każdego niech dolecą. Tylko w różnym czasie. Niech Wam wszystko się ułoży, kochani. Tak mikołajkowo Wam życzę. Całuję mocno i pamiętajcie, dostajemy to, o czym myślimy. Wszystko i zawsze. Tylko kiedy - to już od siły naszych myśli zależy. Aaaaa i jestem w Hurghadzie, więc zapraszam na wspólny rejs - zagaiła domorosła mistrzyni marketingu.