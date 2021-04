Daniel Martyniuk JEŹDZI TRAMWAJEM (FOTO)

Daniel Martyniuk zasłynął serią skandali ze swoim udziałem. Do jego najgłośniejszych wybryków można zaliczyć m.in. zniesławianie ludzi, ucieczkę z kwarantanny czy awantury w miejscach publicznych.

Trzeba przyznać, że Danielowi bardzo długo udawało się unikać konsekwencji. Z pewnością duża w tym "zasługa" jego rodziców, którzy przybywali z pomocą zawsze, gdy syn pakował się w kłopoty.

Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk i Zenek Martyniuk przeprowadzali z Danielem wychowawcze pogawędki i wywozili go do Białowieży, gdzie miał dojść ze sobą do ładu, obcując z przyrodą. Niestety po powrocie do Warszawy młody Martyniuk za każdym razem znów szedł w tango. Do czasu...

W marcu Daniel usłyszał aż dwa wyroki - za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów i za znieważenie policjantów. Aktualnie jest w trakcie odbywania 100 godzin prac społecznych. Co prawda początkowo miał pracować w domu pomocy społecznej, jednak ze względu na pandemię został oddelegowany do grabienia liści na cmentarzu. Do mediów trafiły niedawno zdjęcia Martyniuka, z których wynika, że 32-latek stara się nie przemęczać...

Co więcej, do pracy i z pracy woził go luksusowym mercedesem zatroskany ojciec, Zenon.

Tym większym zaskoczeniem jest najnowsze zdjęcie z Instastories Daniela, z którego wynika, że 32-latek jeździ... tramwajem.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno na jednej z rozpraw Daniel zapytany o majątek, odpowiedział, że "ma mieszkanie i samochód marki porsche".

Jak myślicie, co się stało z luksusowym autem Daniela?

