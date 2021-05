Daniel Martyniuk zaskakuje DOJRZAŁYM wizerunkiem! Przystojny? (FOTO)

Daniel Martyniuk za sprawą licznych wybryków stosunkowo szybko dorobił się łatki patocelebryty. Jeszcze do niedawna zdawało się, że krnąbrny syn Zenona Martyniuka porzuci dotychczasowy styl życia. W ostatnim czasie 31-latek nieco wycofał się z mediów społecznościowych i poświęcił pracom społecznym na białostockich cmentarzach czy okazjonalnym podróżom komunikacją miejską. Kilka dni temu świat usłyszał jednak o kolejnych ekscesach młodego Martyniuka...

Wygląda na to, że Martyniukowi niezwykle zależy na tym, by przekonać opinię publiczną o porzuceniu dawnych nawyków. We wtorek Daniel postanowił zaprezentować instagramowym obserwatorom, jak spokojnie spędził minione popołudnie. Przy okazji pochwalił się także fanom nowym zdjęciem.