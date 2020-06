Danny Masterson z "Różowych lat siedemdziesiątych" oskarżony o ZGWAŁCENIE trzech kobiet!

Danny Masterson do tej pory znany był głównie ze swoich kreacji aktorskich. Widzowie mogą go kojarzyć z takich seriali jak Różowe lata siedemdziesiąte czy The Ranch, które zapewniły mu popularność. Niestety, jego życie nieco się skomplikowało pod koniec 2017 roku, gdy Netflix usunął go z obsady drugiej z produkcji, a wszystko przez wysuwane wobec niego oskarżenia.