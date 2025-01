Danuta Holecka na antenie TV Republika reaguje na apel Jurka Owsiaka do firm, współpracujących ze stacją: "A gdzie przyzwoitość?"

Danuta Holecka reaguje na apel Jurka Owsiaka

W czwartkowym wydaniu programu " Dzisiaj " w TV Republika Danuta Holecka odniosła się do sytuacji. Na początku programu podziękowała widzom za wsparcie i podkreśliła, że oni, jako redakcja "będą robić swoje, zawsze honorowo". Po jednym z materiałów na temat WOŚP, prezenterka bezpośrednio wspomniała o apelu Jurka Owsiaka.

Jesteśmy dla państwa, a państwo są naszą siłą, co jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Skoro państwo nam zaufali, to my tego zaufania zawieść nie mamy prawa i staramy się z całych sił. Informujemy o tym, o czym inni nawet się nie zająkną. Zadajemy trudne pytania, żeby mogli państwo zobaczyć przekaz nie tylko uśmiechniętej Polski - mówiła.