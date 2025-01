Magdalena Narożna o medialnej nagonce na WOŚP i Owsiaka: "Nie czytałam o żadnej aferze. Nie mam nic do TV Republika"

Zobacz także: Magdalena Narożna będzie grać mniej koncertów przez udział w "TzG". Co na to jej koledzy z zespołu?

Magdalena Narożna komentuje aferę wokół WOŚP. Wspiera fundację?

Nie wypowiadam się na temat żadnych telewizji, bo mnie te afery nie interesują . Nawet powiem szczerze, że nie czytałam o żadnej aferze, bo mam tyle na głowie. Dopiero wróciłam ze Stanów z trasy koncertowej, musiałam zacząć przygotowania do ramówki, za chwilę wchodzę na salę taneczną i naprawdę nie mam czasu na to, żeby śledzić, co się dzieje w Internecie i o jakichś aferach, kto się z kim przekrzykuje - mówiła w rozmowie z "Faktem".

Liderka zespołu Piękni i Młodzi została zapytana również o to, co sądzi na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Niech będzie to indywidualna kwestia. Wspierać zawsze warto, każde charytatywne rzeczy są wyjątkowe. Ja naklejki WOŚP-u widziałam wielokrotnie w szpitalach na maszynach, więc nie mogę się wypowiedzieć źle na temat tego, co robi Jurek Owsiak. Sama wielokrotnie wspierałam i występowałam na finałach - przypomniała.

Magdalena Narożna o występie na sylwestrze TV Republika

Do TV Republika też nic nie mam. Występowałam przecież tam na sylwestrze, ale ja występuję dla ludzi. Trzeba to zrozumieć, że my, artyści występujemy przede wszystkim dla ludzi. Nie reprezentuję jednej telewizji, tylko my reprezentujemy swoją muzykę, która ma uszczęśliwić wszystkich widzów, bo żadni widzowie nie są gorsi. Dla mnie wszyscy są równi. My jesteśmy artystami. Artysta raczej nie powinien głośno wypowiadać się o polityce. Ja mam swoje w głowie, wychodząc na scenę, jestem dla ludzi - skwitowała.