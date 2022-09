David Beckhma POWSTRZYMUJE ŁZY, oddając cześć królowej Elżbiecie II w Westminster Hall (ZDJĘCIA)

ffvv 37 min. temu zgłoś do moderacji 42 2 Odpowiedz

Pieknie to wyglada, jak straznicy stoja i pilnuja Krolowej. Tam musi panowac niesamowita atmosfera. to sie dzieje teraz. probuje sobie wyobrazic ze dla Brytyjczykow krolowa jest symbolem historii i wielkosci tego kraju i duma. kiedy odwiedzam katedre na Wawelu i groby Krolow Polskich to tez dla mnie to jest niesamowite. i moze szkoda, ze to juz minelo