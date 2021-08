Dawno niewidziana Elżbieta Zającówna przypomina o sobie, pozując na premierze z mężem i dorosłą córką. Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Elżbieta Zającówna należała niegdyś do grona najpopularniejszych aktorek w Polsce. Wszystko dzięki serialowi "Matki, żony i kochanki" , który przyniósł jej ogólnokrajową rozpoznawalność. Choć jeszcze kilkanaście lat temu chętnie gościła w mediach, to ostatnimi czasy próżno szukać jej na warszawskich salonach.

Po sporym sukcesie, jakim okazał się serial "Matki, żony i kochanki" , Elżbieta Zającówna nie przedłużała na siłę swoich pięciu minut w mediach. Gościła co prawda sporadycznie w programach rozrywkowych, jednak z roku na rok pojawiała się na ściankach coraz rzadziej. W międzyczasie skupiła się m.in. na życiu rodzinnym u boku męża, Krzysztofa Jaroszyńskiego .

Teraz nieoczekiwanie aktorka powróciła do mediów, a wszystko przy okazji promocji książki jej ukochanego zatytułowanej "Półprzewodnik po Polsce. 100 miejsc, 100 osobistych historii". Zającówna pojawiła się na premierze literackiego dzieła męża wraz z córką, Gabrielą Jaroszyńską , która w tym roku skończyła 30 lat.

Zobacz także: Elżbieta Zającówna – co u niej słychać?

Choć Zającówna nie ma już chyba planów głośnego powrotu do show biznesu, to jej córka również zdobywa rozgłos na wielu polach. Nie chodzi jednak o aktorstwo, a o taniec, gdyż pracowała w studiu Agustina Egurroli i realizowała się jako instruktorka na obozach dla fanów k-popu. Oprócz tego jest zafascynowana Japonią i na co dzień pracuje w dziale marketingu firmy CD Projekt RED.