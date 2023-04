Demi Lovato obściskuje się z ukochanym i PRĘŻY SIĘ w bikini nad basenem (FOTO)

Demi Lovato jeszcze w w 2021 roku oznajmiła światu, że jest osobą niebinarną i zwróciła się z prośbą o zwracanie się do niej przy użyciu zaimków "oni/im" . Latem ubiegłego roku wokalistka stwierdziła, że jednak "czuje się bardziej kobieco" i wraca do zaimków "ona/jej" . Podczas pracy nad swoją ostatnią płytą Demi poznała swojego obecnego partnera - 25-letniego rapera z Toronto o pseudonimie Jute$ .

Wraz z nową miłością Demi Lovato zmieniła swój styl i powróciła do bardziej punkowo-rockowych stylizacji, wpasowując się tym samym do jej mocno wytatuowanego chłopaka. Ostatnio wypuściła nawet nową rockową wersję swojego hitu "Heart Attack". Po zdjęciach na Instagramie, na których gwiazda chwali się swoim związkiem, a także sesjami do magazynów, można wywnioskować, że w pełni wróciła do zdrowia i cieszy się z życia. Na pewno przysłużył się temu jej 25-letni chłopak Jordan Lutes.