Diego Maradona nie żyje. Znamy wyniki wstępnej sekcji zwłok

Geniusz... geniusz... tia... No to podsumujmy: nie zawsze grał fair, ćpał, nie opiekował się większością swoich licznych nieślubnych dzieci, miał wielu kumpli w mafii neapolitańskiej. Itd... itd... Kiepski wzor do naśladowania :-/ Niech mu ziemia lekką będzie