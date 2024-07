DJ-ka z Polski ZATRZYMANA na Mykonos za udział grupie przestępczej handlującej narkotykami. Oliwii S. grożą poważne zarzuty

Obserwator Wa... 36 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Ig: livvy.dj Druga stroną medalu jest jej i faceta sklep z łyżeczkami do narkotyków , wiele celebrytów z Warszawy i koleżanek je nosi na szyi , wystarczy pogrzebać na instagramie co noszą .. pudelek zacznij grzebać to masz temat na wielki skandal ludzi z TVN gazet i modelek .. ile z nich bierze narkotyki