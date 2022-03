Do kogo Polacy czują największą NIECHĘĆ? Bezapelacyjny zwycięzca... (SONDAŻ)

Przechodząc do wniosków, według sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Pudelka, osobą, w stosunku do której niechęć wyraża największy procent ankietowanych, jest Jacek Kurski (aż 64%). Co warto odnotować, to fakt, że nawet widzowie TVP i TVP Info żywią do niego procentowo dużo wyższą antypatię niż sympatię (40% do 17% w przypadku osób czerpiących wiedze o sytuacji w Polsce i na świece z Wiadomości TVP). Drugie miejsce, być może ku zaskoczeniu niektórych, zajął Michał Wiśniewski. Swoją niechęć do czerwonowłosego gwiazdora wyraziło 37% ankietowanych (przy 21% wyrażających sympatię). Tuż za nim znalazły się Edyta Górniak (37% czujących wobec niej niechęć i 27% czujących sympatię) oraz Małgorzata Rozenek (stosunek niechęci do sympatii: 32% do 25%).