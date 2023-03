Dolce & Gabbana SPLAGIATOWALI pomysł Gosi Baczyńskiej?! Projektantka przedstawia dowody (FOTO)

Nie ma wątpliwości, że Gosia Baczyńska od lat wiedzie prym, jeśli chodzi o polski rynek mody z wyższej półki. Podczas gdy wielu innych jej kolegów i koleżanek z branży niezdarnie stara się dogonić światowe trendy, często popadając przez to w śmieszność, Baczyńska pozostaje wierna swojemu gustowi i niezachwianej wierze w sztukę krawiectwa. Dzięki temu może dziś liczyć na sporą rzeszę zaufanej klienteli, która wcale nie kręci nosem, gdy za sukienkę przychodzi im zapłacić po kilka tysięcy złotych w górę. Wygląda jednak na to, że wpływ polskiej projektantki zdążył już wykroczyć poza granice kraju. Tak przynajmniej zdają się twierdzić jej fani.

Dolce & Gabbana skopiowali pomysł Gosi Baczyńskiej?

W środę na profilu Baczyńskiej pojawił się kolaż dwóch zdjęć. Jedno pochodzi z pokazu Gosi z marca 2022 roku. Druga to ujęcie z pokazu Dolce & Gabbana z lutego tego roku . Widzimy dwie niemal identyczne sukienki z czarnej grubej siatki. Ta sama długość, ta sama grubość splotu. Jedyne zauważalne różnice to stylizacja. Modelka Baczyńskiej dostała wysokie kozaki, podczas gdy modelka D&G wyróżnia się pierzastym kołnierzem.

Fani stoją w obronie Gosi Baczyńskiej

Zgłosić plagiat; A to jeszcze można nazwać inspiracją?; Pierwsze, co mi się skojarzyło, to że dopuścili się plagiatu - czytamy.