Dominic D'Angelica tańczył na TikToku z symbolem Strajku Kobiet! "Że on ma jeszcze CZELNOŚĆ"

Martyna 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie powinien wystawiać się w takim programie. Zresztą przestępca seksualny w USA całe życie będzie postrzegany w ten sposób. Można byłoby uznać, że jest to forma resocjalizacji jeżeli otwarcie przyznał by się do tego i wyraził skruchę. Jednakże jest to ohydne przestępstwo, więc lepiej się nie wychylać.