Dominik z "Love Island" komentuje związek swojej "byłej" z Sashą z "Top Model" (FOTO)

Celebrytka uznała w końcu, że to dobry moment na oficjalny debiut na Instagramie. Na jej profilu w sobotni wieczór pojawiła się wspólna fotografia z ukochanym. W komentarzach trwała debata, czy zakochani do siebie pasują i czy faktycznie Sasha to tak spory progres od Macieja. Co ciekawe, postanowił się do niej włączyć... Dominik z "Love Island". Przypomnijmy: to z nim w pierwszej kolejności "sparowała się" na wyspie Oliwia, jednak z czasem aspirująca celebrytka uznała, że ona i jej wielki świat w "London" nie do końca przystaje do życia Dominika. Relację dodatkowo pogrążyły oskarżenia Oliwii, jakoby chłopak "molestował ją seksualnie", patrząc w jej stronę podczas brania prysznica.