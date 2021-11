Dominika Chorosińska i jej mąż z fryzurą na "wczesnego Radka Majdana" pozują na premierze filmu fundacji ojca Rydzyka (ZDJĘCIA)

Bvg 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Ludzie dajcie jej spokoj z jakims starym romansem. Było minęło, jakoś to małżeństwo posklejali, widać jakiś ogień tam jest skoro rodzą się kolejne dzieci;-) Choc co ta kobieta zobaczyłam w tym Chorosińskim to naprawdę nie wiem. Ale skoro dla niego ten romans jest przeszłością, to dlaczego Was tak to wciąż podnieca? Ona się nie wypiera tego, że kiedyś coś się stało, mówi o tym jak ułożyć sobie życie po zdradzie. Co jej, im pomogło. Ich wiara to ich sprawa. I właśnie jedyny problem jest z nimi taki, że teraz obnoszą się z tą swoją świętością i dzięki tym zwierzeniom maja zyski. W sensie pewna praca w TVP, sejmowa pensja. Trochę pachnie od nich dewocja, jak od Idy Nowakowskiej. Po prostu za bardzo na pokaz. BTW. Ta fryzura jak rosyjskiego kochanka ally pugaczowej LOL