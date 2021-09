Dominika Gwit jak Krystyna Janda: też ma własny MONODRAM W TEATRZE. "Płakałam ze szczęścia" (ZDJĘCIA)

W wtorek 22 września Dominika Gwit-Dunaszewska wystąpiła po raz pierwszy na scenie z muzycznym programem kabaretowym "Dystans albo wszyscy umrzemy". Celebrytka nazywa go stand-upem. Scenariusz show zgodził się jej napisać znany wyjadacz kabaretowy Robert Górski , którego Gwit uważa za swojego mistrza.

Podczas autorskiego programu kochająca scenę Dominika Gwit wykonuje aż 12 szlagierów, wśród których są m.in. piosenki "Sex Appeal", "Gdzie ci mężczyźni", "Dobranoc Panowie", "Tango kat". Dominika tak bardzo cieszy się, że doczekała się autorskiego programu, że na Instagramie prawie zabrakło jej słów: Nie da się opisać słowami tego, co teraz czuję. Wdzięczność, szczęście. Mój Boże - pisała..

W najpiękniejszych snach nie wyglądałoby to wszystko tak, jak było wczoraj. Publiczność bawiła się świetnie, a ja na koniec płakałam ze szczęścia. Tak w skrócie mogę to opisać - stwierdziła celebrytka na swoim Instagramie.

Muzycznie aktorkę przygotowywała znana m.in z "The Voice of Poland" Anna Ozner. A psychicznego wparcia udzielał jej mąż Wojciech Dunaszewski. Podekscytowana Gwit nie zapomniała o podziękowaniach dla nich, oraz pozostałych osób, bez których jej marzenie by się nie spełniło.