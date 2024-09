Dominika Ostałowska przeszła imponującą PRZEMIANĘ. Gwiazda "M jak miłość" sporo schudła dzięki "diecie jaskiniowców"

Jedna z najbardziej niedocenionych aktorek. Gra jakąś Martę lebiegę w M jak Miłość. A ona ma taki potencjał! Teatralny, dramatyczny, filmowy. Ludzie mówią: gra taką przezroczystą. No gra! Taka rola. Taka powstać. Ale to nie znaczy, że jest taką osobą w realu. Szkoda talentu, serio. Jak pani to czyta to pozdrawiam.