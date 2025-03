Dominika Serowska o relacjach dzieci Marcina Hakiela z przyrodnim bratem: "Adam nie jest specjalnie zainteresowany bobasem"

Marcin Hakiel w 2009 roku po raz pierwszy został ojcem. Wówczas na świecie pojawił się Adam, czyli owoc uczucia, które połączyło go przed laty z Katarzyną Cichopek . Zaledwie cztery lata później do rodziny dołączyła Helenka . W zeszłym roku tancerz przywitał na świecie kolejną pociechę, tym razem z nową partnerką Dominiką Serowską .

Media towarzyszyły ukochanej tancerza praktycznie do samego porodu. Syn pary, Romeo, urodził się na początku grudnia . Aktualnie partnerka Hakiela nie stroni od dzielenia się swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat nowej rzeczywistości podczas różnych wywiadów oraz w mediach społecznościowych. Dominika doskonale radzi sobie jako pełnoprawna celebrytka.

Dzieci Marcina Hakiela poznały brata. Dominika ujawniła kulisy ich relacji

Nie jest tajemnicą, że chociaż Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel układają sobie życie na nowo, to opiekę nad Adamem i Helenką postanowili sprawować naprzemiennie . Jak wyznała Dominika, pociechy tancerza poznały swojego przyrodniego brata. Okazuje się jednak, że pierworodny Marcina nie jest zainteresowany najmłodszym potomkiem ojca .

Za to Hela jest dziewczynką, jest młodsza, więc też ma inne podejście. Z drugiej strony to jest też dziecko, więc na chwilę ją interesuje, a za chwilę już coś innego ma w głowie, więc jest po prostu okej. Myślę, że to takie poprawne relacje - dodała.