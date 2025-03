Marcin Hakiel ogłasza: "Już planujemy KOLEJNE DZIECKO. Ja nie zamykam fabryki". Dominika była bardziej powściągliwa w tej sprawie...

Dominika o ustaleniach Marcina i Kasi ws. dzieci: "Bardzo o to walczył"

Formaty rozrywkowe mają to do siebie, że można bez przeszkód wpleść w nie urywki z życia prywatnego uczestników. Marcin zgłosił się na nagrania do programu w czasie, gdy Dominika była w 9. miesiącu ciąży i od przyjścia dziecka na świat dzieliło ich bardzo niewiele czasu . Poza tym wrócił przecież na chwilę do szkolnej ławki, więc temat dzieci i rodzicielstwa nasuwa się sam.

Tworzymy rodzinę patchworkową. Nie wymagam od dzieciaków, żeby przynosiły same czwórki i piątki, no ale dobrze, żeby gdzieś te ważniejsze przedmioty typu język polski czy matematyka były pozaliczane na te 3 i pół, 4 - wyznał.

Marcin Hakiel ogłasza: "Chcę mieć dużo dzieci". Mina Dominiki? Bezcenna

Jeśli natomiast chodzi o ich własne pociechy, to na małym Romeo ponoć wcale się nie skończy. Tak przynajmniej twierdzi Hakiel, bo jego partnerka na razie jest bardziej powściągliwa w podobnych deklaracjach - nie wspominając o minie, którą zrobiła, kiedy powiedział o wszystkim do kamery...

Chcę mieć dużo dzieci - ogłasza. Z naszą ginekolog już planujemy kolejne dziecko. Nie wiem, czy mnie nie zabije, że to powiedziałem do kamery. O, widzę, że mnie chyba zabije...

Marcin i Dominika mają też odmienne poglądy w sprawie odwiecznego konfliktu szkoła publiczna vs szkoła prywatna. Hakiel wolałby, żeby jego pociecha chodziła do tej drugiej, bo "na edukacji nie ma co oszczędzać", za to Serowska uważa, że to publiczna szkoła "uczy życia i buduje charakter". Na dyskusję na ten temat mają jednak jeszcze trochę czasu.