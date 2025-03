W "Back to School" siłowali się z wiedzą ogólną i nie była to równa walka. Polskim noblistą był Szekspir, 2+2x2 to 8, a chocholi taniec jest z "Hobbita"

To są pytania na poziomie liceum, wcale nie najłatwiejsze i to pod warunkiem, że uczyłeś się w liceum i to w klasie o danym profilu, no i jeszcze coś pamiętasz sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Najwyraźniej warto wrócić do szkoły, żeby to i owo sobie przypomnieć.