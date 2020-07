Dominika Tajner rozpływa się nad… mamą Michała Wiśniewskiego: "Jest bardzo bliską mi osobą. TAKICH WIĘZI SIĘ NIE ZRYWA"

Adrianna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 43 0 Odpowiedz

Michał jest typowym porzuconym przez rodziców dzieckiem i nie umie żyć sam, stąd te szybko zawierane, pochopne, chaotyczne i nieudane związki. Facet chciałby mieć rodzinę, ale w dzieciństwie nie znał jej prawidłowego wzorca, tylko może powspominać picie matki albo samobójstwo ojca, z ciotką, która go przygarnęła w Niemczech też nie nawiązał trwałych relacji. Wiem to stąd, że mnie z kolei wychowywali dziadkowie, na dodatek w atmosferze pretensji i nieufności do moich rodziców, z których matka miała nałóg alkoholowy i 3 mężów, a ojciec ożenił się i miał dzieci z kobietą, która mnie nie akceptowała. Miałam też apodyktyczną babcię i wycofanego dziadka, który dla świętego spokoju tolerował jej surowy sposób wychowania mnie na zasadzie permanentnej kontroli i nieustannej krytyki. W wieku 21 lat wyszłam za mąż za faceta, którego polubiła moja babcia, żeby tylko wyrwać się z toksycznego domu. I te 5 lat z tym gościem dały mi wreszcie pewien rodzaj wolności, ale związek nie był dla mnie szczęśliwy, bo facet w wieku 28 lat miał mentalność starego dziada. Kolejny mąż byłby idealny, gdyby nie to, że miał problemy z prawdomównością i lepkie łapki do cudzych pieniędzy, a obecny mąż jest po ciężkich przejściach i z depresją. Moje niskie poczucie wolności i eksperymentowanie z uczuciami skutkuje właśnie takim, a nie innym życiem. Michał Wiśniewski bardziej poszedł po bandzie i chyba jeszcze nie zamknął puli pt. związki małżeńskie.