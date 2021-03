"Domowa" Barbara Kurdej-Szatan rozmyśla nad byciem ATRAKCYJNĄ DLA MĘŻA 5 miesięcy po porodzie

Hmmmm 13 min. temu zgłoś do moderacji 26 2 Odpowiedz

Mam wrażenie że ta osoba jest przereklamowana. Co za głupie pytanie. Wiesz moja droga gwiazdo intelektem nie błyszcząca...... Jak mąż kocha to i rok po porodzie i kilka lat po porodzie i po prostu kocha zawsze. Z makijażem czy bez...... Niewyspaną, nie wykąpaną że zmęczenia....... Grunt to siebie akceptować by się nie zadręczać czy kocha nas gdy jesteśmy słabsze z przetłuszczoną głową........