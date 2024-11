Donald Trump faktycznie deportuje księcia? "Nowy sekretarz DHS może zlecić ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę Harry'ego"

Prezentując swoje stanowisko po zwycięstwie Donalda Trumpa , Nile Gardiner , dyrektor Margaret Thatcher Center for Freedom w Heritage Foundation, stwierdził, że teraz istnieje duża szansa, iż think tank z powodzeniem odwoła się od decyzji poprzedniej administracji, która blokowała ujawnienie dokumentów księcia Sussexu. Książę Harry może mieć kłopoty.

Dokumenty księcia Harry'ego mogą zostać ujawnione?

Książę Harry ma prawo czuć się zaniepokojony w obecnej sytuacji. Chodzi o sprawę, która zaczęła się, gdy w autobiografii "Zapasowy" Harry przyznał się do używania "rekreacyjnie" różnych narkotyków, co powinien był ujawnić w dokumentach imigracyjnych. Think tank o orientacji konserwatywnej twierdzi, że te wyznania mogą sprawić, iż książę nie miałby prawa do wjazdu do USA. W związku z tym pozwano Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), który jednak odmówił ujawnienia dokumentów Harry'ego.