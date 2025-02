Donald Trump nabija się z Taylor Swift, która została wybuczana podczas Super Bowl: "Świat zdrowieje"

Tyle skrajnych emocji, negatywnych komentarzy . Tylko To świadczy o braku tolerancji, wiedzy, inteligencji, doświadczeń. Też wewnętrznym spełnieni , braku uduchowienia, miłości i szacunku do innych, ale przede wszystkich do siebie. Ja współczuję wszystkim tym co żyją na bazie podstawowych , złych emocji i uczuć? O ile takie mają .przecież nie trudno chyba pojąć że człowiek sam w sobie powinien reprezentować więcej. . Mój kot jest od wielu lepszym przykładem. Zawsze zadowolony , miły , wdzięczny i dzieli się z i nimi kotami tym co ma. Bez zazdrości nienawiści. A to tylko zwierzę .