Donald Tusk wspiera przebywające w szpitalu córkę i wnuczkę: "Przetrzymamy to, Kasiu, RAZEM"

Chociaż widzieliśmy się tylko przez szpitalne okno, byliśmy w te Święta tak blisko siebie, jak to tylko możliwe. Przed nami jeszcze trudny czas, ale przetrzymamy to, Kasiu, razem i doczekamy weselszych dni - pisze Donald Tusk, starając się pocieszyć Kasię, a następnie zwraca się do obserwatorów: Pamiętajmy o wszystkich, którzy potrzebują dziś naszych ciepłych słów i wsparcia, o chorych i ich rodzinach. Nie tylko o swoich najbliższych. Bądźmy dobrzy dla siebie, współodczuwający i gotowi do pomocy.