Dopieszczony Mateusz Morawiecki pochwalił się filmikiem z ostrego cięcia. "Chyba jeszcze nigdy wizyta u fryzjera nie sprawiła mi tyle radości" (WIDEO)

Barba 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Zastanawiam się, kiedy to się skończy? Czy to ma sens? Wczoraj dosyć późno widziałam najpierw takie dzieciaki w wieku ok 15-16 z papierosami bez masek a potem chłopaków w wieku ok 20-23 też bez masek z przy parkingu z piwem. I co? Do sklepu nie wpuszczą bez rękawiczek bądź masek a takie za przeproszeniem gnojki spotykają się i mogą roznosić wirusa