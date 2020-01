Powabna Blake Lively chwali się figurą po porodzie! (FOTO)

Babeczko 1 godz. temu zgłoś do moderacji 91 6 Odpowiedz

Przeczytajcie kiedyś rozdzial ksiazki "Naciagniete" Elzbiety Turlej pt. "Boginie miłości wolnej od glutenu". To jest o ofiarach dwóch trenerek-celebrytek. Jedna szkodzi i to mocno promując zla dietę, druga prezentuje ćwiczenia, na których NIE DA się schudnac. Ale jest akapit o tym, kto pracuje na sukces tej trenerki od "babeczek". No wiec cala armia bylych dziennikarek z pism kobiecych, ktore stracily robote w zwiazku ze zmianami na rynku, tzw "wdów po papierze". Taka to prawda o samodzienym sukcesie.