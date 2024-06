Dorota Gardias ukończyła aż DWA KIERUNKI studiów. Jej wykształcenie może zaskoczyć

Cnotka 19 min. temu zgłoś do moderacji 12 8 Odpowiedz

Uzdolniona prezenterka na wizji Że co proszę?! Chyba kogoś pogrzalo i to z udarem! Dorotka jednym słowem jest przedszkolanką od kultury no i uwielbia gry męskie zespołowe o których jest coraz głośniej myślę że teraz weźmie że sobą tego piłkarza młodszego od niej o ponad 10 lat z pewnością go dużo nauczy Ha ha ha